Депутаты критикуют закон о рыбалке

В профильном комитете ГД РФ по природным ресурсам нашли слабые места в проекте закона о любительской рыбалке, пишет Poplawok.

Глава комитета Николай Николаев, отметил следующее. Поправки кабмина предусматривают именное разрешение на вылов отдельных видов рыб для каждого рыбака. Однако, как он заметил, какие виды рыб считать ценными, будут решать на местах, и эти решения могут иметь крайне субъективный характер.

По словам депутата, в первом проекте именные разрешения планировалось выдавать только на ценные породы рыб. В новом проекте этот критерий отсутствует. И может получиться, что в погоне за увеличением доходной части бюджета, местная власть объявит ценной породой и сорные виды рыб.

Депутату так же не совсем ясно, как будут маркироваться рыболовные сети, например, в труднодоступных районах. Напомним, что проект закона разрешает добычу рыбы сетями в Сибири и на Дальнем Востоке, но сети должны будут иметь своего рода номерные знаки.

И, наконец, всех волнует вопрос, кто будет контролировать выполнение нового закона? Это должны делать рыбинспекторы, и их должно быть много, но увеличение их штата законом не предусмотрено.

Источник фото: minsvyaz.ru

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