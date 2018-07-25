Наталья Поклонская собралась "взорвать" пенсионную реформу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит собственные поправки к закону о пенсионной реформе. Политик намерена продвигать гарантии для женщин, а также настаивать на корректировке возраста выхода на пенсию.

Фото: Fotodom.ru

"К первому чтению было представлено положение - женщинам повысить возраст пенсионный на восемь лет, то есть до 63 женщинам необходимо выходить на работу. Но маленький вопрос: кто возьмет на работу 60-летнюю женщину? Куда она сможет устроиться?", - такое заявление сделала Поклонская в эфире "Коммерсантъ FM".

Наталья Поклонская также рассказала, что не знала об обсуждении среди членов партии "Единая Россия" ее несогласие поддержать законопроект в первом чтении. Об этом депутат узнала только через СМИ.

Также Поклонская добавила, что сейчас она вместе с помощниками разрабатывает поправки к закону, вносит свои предложения.

Ранее "Правда.Ру" писала, депутаты Госдумы приняли законопроект о пенсионной реформе. Самым значимым моментом которой является повышение возраста выхода на пенсию. Для мужчин - с 65 лет, для женщин - с 63-х. Здесь изменений никаких - как было обещано правительством, так депутаты и согласились.

В итоге "за основу" законопроекта проголосовали 328 депутатов. Против высказались 104. Все депутаты, поддержавшие законопроект, представляют "Единую Россию". Что, повторимся, никакой неожиданностью не является. Председатель правительства Дмитрий Медведев является председателем партии. Так что иной исход голосования стал бы свидетельством серьезного политического кризиса в стране.

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