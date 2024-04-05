Дмитрий Песков раскритиковал заявления Макрона о влиянии России на Олимпийские игры

Дмитрий Песков: заявления о якобы планах России сорвать Олимпиаду голословны

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона и министра транспорта Чехии Мартина Купки касательно предполагаемых действий России, связанных с Олимпийскими играми и кибератаками.

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По словам Пескова, эти обвинения являются абсолютно недоказанными и лишены аргументации. Он подчеркнул, что подобные утверждения со стороны западных политиков не новы, однако они не обладают подтверждающими фактами. Пресс-секретарь также отметил, что российские власти абсолютно не согласны с подобными обвинениями.

В свою очередь, президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил, что Россия мешает проведению олимпийских игр в Париже. Он отметил, что российские журналисты постоянно публикуют материалы, которые, по его мнению, дискредитируют способность Франции организовать мероприятие на должном уровне.