Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона и министра транспорта Чехии Мартина Купки касательно предполагаемых действий России, связанных с Олимпийскими играми и кибератаками.
По словам Пескова, эти обвинения являются абсолютно недоказанными и лишены аргументации. Он подчеркнул, что подобные утверждения со стороны западных политиков не новы, однако они не обладают подтверждающими фактами. Пресс-секретарь также отметил, что российские власти абсолютно не согласны с подобными обвинениями.
В свою очередь, президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил, что Россия мешает проведению олимпийских игр в Париже. Он отметил, что российские журналисты постоянно публикуют материалы, которые, по его мнению, дискредитируют способность Франции организовать мероприятие на должном уровне.
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