Украинские СМИ пожаловались на преследование за критику президента Владимира Зеленского

Daily Beast: главные редакторы СМИ Украины преследуются после критики Зеленского

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Стало известно, что главные редакторы украинских средств массовой информации стали преследоваться властями после того, как они раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает американская газета Daily Beast.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"У нас есть два источника, подтверждающих, что преследование прессы было инициировано нашим руководством, потому что… Зеленский чувствует себя оскорблённым любой критикой", — заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

По её словам, давление началось после того, как журналисты засомневались в целесообразности решения Зеленского снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного. Telegram-каналы, которые связаны с украинским правительством, стали посылать оскорбления Мусаевой, утверждая, что она работает на Россию.

Это подтверждает и другой журналист, Юрий Николов. Он получал угрозы из-за материалов о коррупции в украинском министерстве обороны. Правоохранители предупредили его, что стоит перестать критиковать действующего президента. Другие редакторы неназванных СМИ пожаловались, что сильное давление на них продолжается.