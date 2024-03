Украинские СМИ пожаловались на преследование за критику президента Владимира Зеленского

Your browser does not support the audio element.

Стало известно, что главные редакторы украинских средств массовой информации стали преследоваться властями после того, как они раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает американская газета Daily Beast.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International