Тем, чьи бюллетени были испорчены, могут разрешить переголосовать

В России могут провести повторное голосование

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Уполномоченная при президенте по правам человека Татьяна Москалькова подняла вопрос о восстановлении избирательных прав людей, чьи права были нарушены в ходе неправомерных акций.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Речь идёт о тех, кто проголосовал на участках, где наблюдались акции с порчей бюллетеней в виде залития в урны всяких жидкостей типа зелёнки и попыток поджогов. Также не смогли проголосовать люди за рубежом, где около избирательных участков организовывались попытки протестов и провокаций.

В ходе президентских выборов 2024 года спецслужбы Украины пытались вербовать людей из числа малограмотных или психически неустойчивых с целью их привлечения к порче бюллетеней указанными ими способами. Однако меры безопасности были усилены, и теперь на участки люди проходят не только через рамки металлоискателей, но и процедуру обыска карманов и сумок на предмет наличия жидкостей и средств поджога. Должный уровень безопасности обеспечивается, но часть голосов избирателей всё же утеряна.

Конкретные механизмы "переголосования" пока не определены.