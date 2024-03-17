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Тем, чьи бюллетени были испорчены, могут разрешить переголосовать

В России могут провести повторное голосование

1:06
Политика » Выборы

Уполномоченная при президенте по правам человека Татьяна Москалькова подняла вопрос о восстановлении избирательных прав людей, чьи права были нарушены в ходе неправомерных акций.

В России могут провести повторное голосование
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Речь идёт о тех, кто проголосовал на участках, где наблюдались акции с порчей бюллетеней в виде залития в урны всяких жидкостей типа зелёнки и попыток поджогов. Также не смогли проголосовать люди за рубежом, где около избирательных участков организовывались попытки протестов и провокаций. 

В ходе президентских выборов 2024 года спецслужбы Украины пытались вербовать людей из числа малограмотных или психически неустойчивых с целью их привлечения к порче бюллетеней указанными ими способами. Однако меры безопасности были усилены, и теперь на участки люди проходят не только через рамки металлоискателей, но и процедуру обыска карманов и сумок на предмет наличия жидкостей и средств поджога. Должный уровень безопасности обеспечивается, но часть голосов избирателей всё же утеряна.

Конкретные механизмы "переголосования" пока не определены. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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