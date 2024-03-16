Зачем Макрону перемирие с Россией? Франция предложит Путину прекращение огня на Украине

Франция на время Олимпийских игр предложит России временное прекращение огня

0:25 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью украинским СМИ о намерении предложить России прекратить огонь на востоке Украины во время проведения Олимпийских игр 2024 года.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По данным источников, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, и Франция хочет обеспечить мир и спокойствие в регионе на время соревнований.

Вечером 26 июля в столице Франции - Париже, состоится торжественная церемония открытия Летней олимпиады-2024. Ожидается, что участие в соревнованиях примут команды из 208 стран, включая спортсменов из России и Белоруссии.