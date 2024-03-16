Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью украинским СМИ о намерении предложить России прекратить огонь на востоке Украины во время проведения Олимпийских игр 2024 года.
По данным источников, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, и Франция хочет обеспечить мир и спокойствие в регионе на время соревнований.
Вечером 26 июля в столице Франции - Париже, состоится торжественная церемония открытия Летней олимпиады-2024. Ожидается, что участие в соревнованиях примут команды из 208 стран, включая спортсменов из России и Белоруссии.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.