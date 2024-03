Кровавый комик никак не может успокоиться

Your browser does not support the audio element.

Глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России и после провала попыток атаковать приграничные российские территории обещал, что регионы в тылу России подвергнутся ударам боевых дронов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International