Кровавый комик никак не может успокоиться

Владимир Зеленский угрожает России новыми ударами

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России и после провала попыток атаковать приграничные российские территории обещал, что регионы в тылу России подвергнутся ударам боевых дронов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём telegram-канале Зеленский объявил, что уже определены наиболее уязвимые места в российской инфраструктуре, по ним и будут наносить удары. Ранее, вечером, Владимир Путин жёстко предупредил киевский режим о том, что его провокации не останутся без последствий. Видимо, заокеанские хозяева указали Зеленскому на то, что он должен ответить Путину хотя бы в публичном пространстве.

Впрочем, угрозы "наркомана в грязной зелёной майке" не кажутся страшными никому в России. Владимир Путин в своём обращении к гражданам высказал уверенность, что запугать многонациональный народ России абсолютно нереально.