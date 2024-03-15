Кровавый комик никак не может успокоиться

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Владимир Зеленский угрожает России новыми ударами

0:53
Политика

Глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России и после провала попыток атаковать приграничные российские территории обещал, что регионы в тылу России подвергнутся ударам боевых дронов.

Владимир Зеленский угрожает России новыми ударами
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём telegram-канале Зеленский объявил, что уже определены наиболее уязвимые места в российской инфраструктуре, по ним и будут наносить удары. Ранее, вечером, Владимир Путин жёстко предупредил киевский режим о том, что его провокации не останутся без последствий. Видимо, заокеанские хозяева указали Зеленскому на то, что он должен ответить Путину хотя бы в публичном пространстве.

Впрочем, угрозы "наркомана в грязной зелёной майке" не кажутся страшными никому в России. Владимир Путин в своём обращении к гражданам высказал уверенность, что запугать многонациональный народ России абсолютно нереально. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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