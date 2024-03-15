Осторожно! За вами наблюдает кот: на Ямале наблюдателем стал пушистик

В поселке Тазовский на Ямале за выборами президента России наблюдает кот Кузя. И это не шутка. Животное вместе со своим хозяином следит за порядком и заставляет избирателей улыбаться. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам владельца, которым является член участковой избирательной комиссии в поселке Аким Лапсуй, пушистик не будет наблюдать до закрытия участка, а поедет домой.
"Кузю я нашел в прошлые президентские выборы. Тогда я не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка. Вот 6 лет вместе и живем", — поделился историей Лапсуй.
Сегодня, по словам жителя поселка, у Кузи уже вторые президентские выборы.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.