Осторожно! За вами наблюдает кот: на Ямале наблюдателем стал пушистик

В поселке Тазовский на Ямале за выборами президента России наблюдает кот Кузя. И это не шутка. Животное вместе со своим хозяином следит за порядком и заставляет избирателей улыбаться. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Antropomant is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication