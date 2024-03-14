Памфилова сообщила количество заявок, которые были поданы через приложение "Мобильный избиратель"

Памфилова сообщила количество заявок, отправленных через "Мобильный избиратель"

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель ЦИК Элла Памфилова, отметила, что количество заявок на участие в выборах президента РФ через "Мобильный избиратель" превысило отметку в 5 миллионов, а через ДЭГ — отметку в 4 миллиона.

Фото: Kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"На "Мобильный избиратель" подано 5 миллионов 195 тысяч 348 заявлений. И 4 миллиона 786 тысяч 582 — на дистанционное электронное голосование", — сообщила Элла Памфилова в ходе своего выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.