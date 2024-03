В ДНР допустили скорую смену позиции Зеленского: Украина будет вынуждена идти на мирные переговоры

Your browser does not support the audio element.

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Плетень выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден изменить свою позицию в переговорах с Россией.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International