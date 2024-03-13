В ДНР допустили скорую смену позиции Зеленского: Украина будет вынуждена идти на мирные переговоры

Депутат Плетень: Зеленский вынужден идти на мирные переговоры с Россией

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Плетень выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден изменить свою позицию в переговорах с Россией.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он подчеркнул, что Украина в ближайшем будущем неизбежно приступит к мирным переговорам с Россией.

Плетень утверждает, что в случае отказа от переговорного процесса произойдет смена власти в Украине. Он также выразил уверенность в том, что США и Европа готовы инициировать мирный процесс для реорганизации своего военно-промышленного комплекса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву о готовности Москвы к переговорам с Украиной.