Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Плетень выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени будет вынужден изменить свою позицию в переговорах с Россией.
Он подчеркнул, что Украина в ближайшем будущем неизбежно приступит к мирным переговорам с Россией.
Плетень утверждает, что в случае отказа от переговорного процесса произойдет смена власти в Украине. Он также выразил уверенность в том, что США и Европа готовы инициировать мирный процесс для реорганизации своего военно-промышленного комплекса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву о готовности Москвы к переговорам с Украиной.
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