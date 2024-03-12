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Александр Шатилов сказал, что депортация из ЕС украинцев, которые могут служить, не сможет помочь ВСУ

Политолог заявил, что депортация украинцев из ЕС не поможет ВСУ

Политика

Политолог Александр Шатилов прокомментировал депортацию украинцев из стран ЕС. Он сказал, что даже прибавление годных к службе людей в стране не поможет Киеву победить в конфликте с Россией.

Политолог заявил, что депортация украинцев из ЕС не поможет ВСУ
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Заявление о возможной депортации украинцев, которые могут участвовать в боевых действиях, сделали в Словакии. Шатилов считает, что это не произойдет. А даже если мужчины, годные к службе и будут отправлены назад на Украину, то только ради того, чтобы НАТО не пришлось отправлять свою армию на поддержку Киеву.

Политолог высказался, что прибавление в армии ВСУ не сможет увеличить ее способность бороться и обороняться. А также это может привести к разногласиям среди населения Украины. Так как сначала им пообещали "светлое будущее" в странах ЕС, а потом насильно отправляют назад на родину.

Напомним, что Дмитрий Журавлев, который также является политологом, ранее заявил, что депортация украинцев принесет выгоду для стран Европы.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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