Политолог Александр Шатилов прокомментировал депортацию украинцев из стран ЕС. Он сказал, что даже прибавление годных к службе людей в стране не поможет Киеву победить в конфликте с Россией.
Заявление о возможной депортации украинцев, которые могут участвовать в боевых действиях, сделали в Словакии. Шатилов считает, что это не произойдет. А даже если мужчины, годные к службе и будут отправлены назад на Украину, то только ради того, чтобы НАТО не пришлось отправлять свою армию на поддержку Киеву.
Политолог высказался, что прибавление в армии ВСУ не сможет увеличить ее способность бороться и обороняться. А также это может привести к разногласиям среди населения Украины. Так как сначала им пообещали "светлое будущее" в странах ЕС, а потом насильно отправляют назад на родину.
Напомним, что Дмитрий Журавлев, который также является политологом, ранее заявил, что депортация украинцев принесет выгоду для стран Европы.
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