Канада боится контроля России над одним ключевым регионом

Канадский генерал Фроули: активность РФ в Арктике не дает спать по ночам

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Замкомандующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Блейз Фроули сделал заявление, что активность Российской Федерации в Арктике очень беспокоит западные страны. Об этом сообщает издание Le Devoir.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Если посмотреть на карту, Арктика, и особенно район Аляски, — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас", — отметил он.

Фроули также рассказал, что у российской стороны есть 40 атомных ледоколов, за следующие 10 лет может появиться еще десяток. Что касается Канады и Соединенных Штатов Америки, то у них есть всего 5 таких ледоколов. Коллективно они собираются построить столько же.

Генерал отметил и удивительные возможности российского вооружения, которые ВС РФ демонстрируют на украинской территории. Все это, по словам Фроули, не дает ему спокойной спать по ночам.

Напоминаем, что освоение арктических земель является приоритетным для Российской Федерации.