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Захарова ответила на призыв МИД ФРГ воздержаться от поездок в Россию

Захарова: Германия боится, если немцы приедут в Россию, то поймут, что им лгали

1:14
Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий призыву немецкого МИД воздержаться от поездок в нашу страну, передаёт RTVI. Она считает, что власти ФРГ боятся, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их все эти годы вводили в заблуждение.

Захарова: Германия боится, если немцы приедут в Россию, то поймут, что им лгали
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Проамериканское правительство ФРГ боится, что их соотечественники своими глазами увидят Россию, поговорят с россиянами и осознают, что их собственные политики дурили все эти годы", — высказалась дипломат.

Стоит отметить, что в ФРГ советовали немцам не посещать Россию с конца февраля 2022 года. Но сейчас впервые Берлин добавил в рекомендации по поводу поездок в РФ фразу "настоятельно". В частности, немецкий власти предостерегают своих граждан от поездок в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край из-за их близости к зоне вооружённого конфликта.

Ранее Захарова указала на то, что ФРГ правят неонацисты. По её заявлению, западная часть страны, в отличие от восточной, не была денацифицирована в своё время и стала рассадником нацистской идеологии.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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