Захарова ответила на призыв МИД ФРГ воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий призыву немецкого МИД воздержаться от поездок в нашу страну, передаёт RTVI. Она считает, что власти ФРГ боятся, что их граждане приедут в Россию и поймут, что их все эти годы вводили в заблуждение.
"Проамериканское правительство ФРГ боится, что их соотечественники своими глазами увидят Россию, поговорят с россиянами и осознают, что их собственные политики дурили все эти годы", — высказалась дипломат.
Стоит отметить, что в ФРГ советовали немцам не посещать Россию с конца февраля 2022 года. Но сейчас впервые Берлин добавил в рекомендации по поводу поездок в РФ фразу "настоятельно". В частности, немецкий власти предостерегают своих граждан от поездок в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край из-за их близости к зоне вооружённого конфликта.
Ранее Захарова указала на то, что ФРГ правят неонацисты. По её заявлению, западная часть страны, в отличие от восточной, не была денацифицирована в своё время и стала рассадником нацистской идеологии.
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