Дональд Трамп встретился с Илоном Маском с целью привлечь средства для предвыборной кампании

Bloomberg: Трамп встретился с Маском, чтобы попросить денег

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Экс-президент США Дональд Трамп провёл встречу с миллиардером Илоном Маском на фоне поиска доноров для своей предвыборной кампании 2024 года, передаёт Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Известно, что на встрече с политиком присутствовали еще три богатых спонсора Республиканской партии. Известно, что до сих пор Трамп не смог привлечь крупных спонсоров к своей кампании, на начало февраля на его предвыборном счету было всего $30 млн против $130 у Байдена. Поэтому если основатель SpaceX решит финансово помочь Трампу, то это даст значительный толчок предвыборной кампании политика.

В настоящее время на пост главы страны претендуют Дональд Трамп, экс-постпредставитель США в ООН Никки Хейли. Также пытается не сдать свои позиции действующий президент Джо Байден, выразивший намерение баллотироваться от Демократической партии.