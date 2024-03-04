В Эстонии нашли секрет успеха президента РФ Владимира Путина

ERR: провал контрнаступления ВС Украины вызвал рост авторитета Путина и России

Эстонский журналист Юло Маттеус в публикации для ERR заявил, что провальное контрнаступление украинской армии могло привести к росту доверия к Владимиру Путину и России в целом.

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"Провал ВСУ и общая беспомощность Запада дали мощный толчок росту доверия", — написано в статье.

Автор признал, что российская тактика оказалась успешной. Страна также развила военную промышленность. По словам Маттеуса, задержка в предоставлении помощи от Вашингтона и неэффективность Запада привели к укреплению уверенности России в своих силах, что, в свою очередь, привело к отступлению ВСУ из Авдеевки и сокращению обороноспособности Незалежной до критического состояния. А Москва сейчас даже не рассматривает вероятность военного поражения. Кроме того, Россия в настоящее время находится в центре внимания мировых СМИ.

До этого военный аналитик Василий Дандыкин сделал предположение, что страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Москвой, чтобы выиграть время. По его мнению, тогда Незалежная получит оружие, боеприпасы и вновь развяжет конфликт. Но Россия уже не попадётся в эту ловушку, уверен эксперт.