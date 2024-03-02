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Татанический труд: Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил работу президента России Владимира Путина

Рамзан Кадыров оценил работу Владимира Путина в условиях СВО

Политика

Глава Чечни, Рамзан Кадыров, выразил свою оценку работе президента России, Владимира Путина, в условиях специальной военной операции.

Рамзан Кадыров оценил работу Владимира Путина в условиях СВО
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В своем Telegram-канале он отметил, что предстоящие выборы президента РФ проходят в условиях сложной геополитической обстановки и спецоперации.

Кадыров подчеркнул, что видит огромный вклад национального лидера в укрепление страны, обеспечение безопасности и суверенитета, а также в повышение уровня социально-экономического развития и благосостояния граждан.

"Мы являемся свидетелями той титанической работы, которую проводит наш национальный лидер, президент Владимир Владимирович Путин", — заявил Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул важность выражения гражданской позиции в день выборов.

В марте 2024 года на территории России пройдут выборы президента. Кандидаты на пост главы государства были определены после завершения этапа выдвижения в начале января.

Итоговый список кандидатов на должность президента включает в себя четыре участника: трех представителей различных политических партий и одного самовыдвиженца.

Выборы президента являются важным событием для России, и каждый из кандидатов надеется на поддержку избирателей, чтобы достичь успеха в данной политической гонке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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