"Зеленского уберут британцы": политолог рассказал, кого главе киевского режима стоит бояться

Политолог Дудчак: Оппозиции на Украине не существует, а есть агенты британских спецслужб

2:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, Александр Дудчак, в беседе с корреспондентами издания Pravda. ru заявил, что оппозиции на Украине нет. По словам эксперта, есть группировка, которая борется за выживание на территории Незалежной. Тот же Порошенко, например.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Команда, которая в большей степени отрабатывает интересы Вашингтона. Зеленский и его офис в большей мере — это все-таки агенты британских спецслужб и Лондона", — отметил Дудчак.

Он допустил определённые движения со стороны так называемой украинской оппозиции, которые были бы не согласованы с Западом. Но все решения будут приниматься всё равно на уровне Лондона и Вашингтона.

Невзирая на то, что Зеленский отменил выборы, это же не значит, что заменить его нельзя. Есть много желающих это сделать, считает аналитик. Замена может быть реализована разными путями. В частности, при помощи военного заговора.

"Или сливой с компота подавится. Или поскользнется. Или "Калибр" прилетит. Или партизаны мину подложат, скажут, что это длинная рука Кремля и всем будет страшно. Вариантов много", — добавил эксперт.

Он сообщил, что если будет принято решение на Западе поменять Зеленского, они его поменяют. Майдан не будет спонтанным, он будет организован Западом. Самим украинцам даже в голову никому не придет сейчас выходить на улицу.

"Кто может выйти на улицу? Мужики? Они же уже удобряют просторы под Работино и в Кременном лесу. И в Авдеевке и Мариуполе. Все, кто там может выйти, бабушки, которые не рискнут своим здоровьем. Если заплатят, да, они изобразят массовку, им ничего не будет грозить. Но это будет просто означать, что Зеленского нужно поменять", — считает политолог.

Он добавил, что сейчас идёт процесс, напоминающий очень сильно предвыборную кампанию. Смотрины проводятся. Но не факт, что смена Зеленского произойдёт через выборы, резюмировал Дудчак.