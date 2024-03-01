Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, Александр Дудчак, в беседе с корреспондентами издания Pravda. ru заявил, что оппозиции на Украине нет. По словам эксперта, есть группировка, которая борется за выживание на территории Незалежной. Тот же Порошенко, например.
"Команда, которая в большей степени отрабатывает интересы Вашингтона. Зеленский и его офис в большей мере — это все-таки агенты британских спецслужб и Лондона", — отметил Дудчак.
Он допустил определённые движения со стороны так называемой украинской оппозиции, которые были бы не согласованы с Западом. Но все решения будут приниматься всё равно на уровне Лондона и Вашингтона.
Невзирая на то, что Зеленский отменил выборы, это же не значит, что заменить его нельзя. Есть много желающих это сделать, считает аналитик. Замена может быть реализована разными путями. В частности, при помощи военного заговора.
"Или сливой с компота подавится. Или поскользнется. Или "Калибр" прилетит. Или партизаны мину подложат, скажут, что это длинная рука Кремля и всем будет страшно. Вариантов много", — добавил эксперт.
Он сообщил, что если будет принято решение на Западе поменять Зеленского, они его поменяют. Майдан не будет спонтанным, он будет организован Западом. Самим украинцам даже в голову никому не придет сейчас выходить на улицу.
"Кто может выйти на улицу? Мужики? Они же уже удобряют просторы под Работино и в Кременном лесу. И в Авдеевке и Мариуполе. Все, кто там может выйти, бабушки, которые не рискнут своим здоровьем. Если заплатят, да, они изобразят массовку, им ничего не будет грозить. Но это будет просто означать, что Зеленского нужно поменять", — считает политолог.
Он добавил, что сейчас идёт процесс, напоминающий очень сильно предвыборную кампанию. Смотрины проводятся. Но не факт, что смена Зеленского произойдёт через выборы, резюмировал Дудчак.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.