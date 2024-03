"Зеленского уберут британцы": политолог рассказал, кого главе киевского режима стоит бояться

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, Александр Дудчак, в беседе с корреспондентами издания Pravda. ru заявил, что оппозиции на Украине нет. По словам эксперта, есть группировка, которая борется за выживание на территории Незалежной. Тот же Порошенко, например.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa