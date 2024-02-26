Песков: слухи о давлении на мать Навального исходят от его же сторонников

Дмитрий Песков отреагировал на слухи о матери Алексея Навального

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика Власть

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что слухи о давлении, оказываемом на мать Алексея Навального* являются абсурдными, а распространяют их его же сторонники, находящиеся за границей. Об этом Песков рассказал в ходе конференц-колла.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Кремль не регулирует вопросы, связанные с задержкой выдачи тела Алексея Навального* его родственникам.

"Это абсолютно не наш вопрос, не наша прерогатива. Глава государства никак эти вопросы не регулирует. Есть определенные спецслужбы, идут определенные процессы, которые установлены на этот случай", — добавил Песков.

Тело Алексея Навального*, который умер в колонии 17 февраля, отдали его матери 24 февраля.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.