Песков: слухи о давлении на мать Навального исходят от его же сторонников

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что слухи о давлении, оказываемом на мать Алексея Навального* являются абсурдными, а распространяют их его же сторонники, находящиеся за границей. Об этом Песков рассказал в ходе конференц-колла.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что Кремль не регулирует вопросы, связанные с задержкой выдачи тела Алексея Навального* его родственникам.
"Это абсолютно не наш вопрос, не наша прерогатива. Глава государства никак эти вопросы не регулирует. Есть определенные спецслужбы, идут определенные процессы, которые установлены на этот случай", — добавил Песков.
Тело Алексея Навального*, который умер в колонии 17 февраля, отдали его матери 24 февраля.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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