В Кремле подозревают, что датчане обнаружили в диверсиях на газопроводах след своих союзников

Песков назвал абсурдом завершение Данией расследования по "Северным потокам"

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Дании остановить расследование диверсий на "Северных потоках".

По словам Пескова, сама ситуация близка к абсурдной. Чиновник предположил, что Копенгаген мог обнаружить причастность своих союзников к взрывам, и поэтому решил свернуть расследование.

Спикер Кремля напомнил, что Москва не один раз просила у Дании поделиться информацией о ходе расследования, однако страна отказывала и продолжает отказывать.

Напомним, о прекращении Данией расследования взрывов на "Северных потоках" сообщалось сегодня в материале "Правды.ру".

На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предположил, что Германия может задействовать газопровод "Северный поток-2". Чиновник связал это с решением США приостановить утверждение новых контрактов на поставки СПГ.