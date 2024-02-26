Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Дании остановить расследование диверсий на "Северных потоках".
По словам Пескова, сама ситуация близка к абсурдной. Чиновник предположил, что Копенгаген мог обнаружить причастность своих союзников к взрывам, и поэтому решил свернуть расследование.
Спикер Кремля напомнил, что Москва не один раз просила у Дании поделиться информацией о ходе расследования, однако страна отказывала и продолжает отказывать.
Напомним, о прекращении Данией расследования взрывов на "Северных потоках" сообщалось сегодня в материале "Правды.ру".
На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предположил, что Германия может задействовать газопровод "Северный поток-2". Чиновник связал это с решением США приостановить утверждение новых контрактов на поставки СПГ.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.