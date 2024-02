На Украине указали на неспособность Зеленского решить ситуацию с польскими фермерами

Советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своих соцсетях указал на неспособность главы киевского режима решить проблему, которая возникла из-за протестов польских фермеров на границе двух стран, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International