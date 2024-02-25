На Украине указали на неспособность Зеленского решить ситуацию с польскими фермерами

Соскин: Зеленский не может остановить саботаж фермеров Польши на границе

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своих соцсетях указал на неспособность главы киевского режима решить проблему, которая возникла из-за протестов польских фермеров на границе двух стран, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Зерно, рапс и другие украинские продукты с вагонов высыпают на землю, то есть это уже чисто такой саботаж", — посетовал эксперт.

Уничтожение украинской агропродукции в Польше стало системным и похоже на спланированные диверсии. Варшава отказывается вести переговоры по этому вопросу, добавил эксперт. Говоря о деятельности Владимира Зеленского на посту президента, Соскин отметил, что территории утрачены, экономика находится в руинах, миллионов десять украинцев выехало, денег нет.