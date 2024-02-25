Советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своих соцсетях указал на неспособность главы киевского режима решить проблему, которая возникла из-за протестов польских фермеров на границе двух стран, передаёт РИА Новости.
"Зерно, рапс и другие украинские продукты с вагонов высыпают на землю, то есть это уже чисто такой саботаж", — посетовал эксперт.
Уничтожение украинской агропродукции в Польше стало системным и похоже на спланированные диверсии. Варшава отказывается вести переговоры по этому вопросу, добавил эксперт. Говоря о деятельности Владимира Зеленского на посту президента, Соскин отметил, что территории утрачены, экономика находится в руинах, миллионов десять украинцев выехало, денег нет.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.