"Контролируем Черное море". Кулеба заявил, что Украина разгромила Черноморский флот РФ

Кулеба: Украина разгромила значительную часть флота РФ и контролирует Черное море

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на телевизионном шоу Good Morning America (GMA), что Украина разгромила значительную часть российского Черноморского флота и контролирует Черное море.

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Кулеба подчеркнул, что Украине удалось оттеснить российские силы назад и восстановить свои черноморские торговые коридоры.

Министр также заявил, что ВСУ понесли потери на земле, но они "не имеют стратегического значения для общей стабильности линии фронта".

Ранее Кулеба обвинил Запад в недостаточных поставках вооружения Киеву, из-за чего ВСУ пришлось оставить Авдеевку.