В Париже продолжаются протесты французских аграриев

Десятки тракторов выехали на улицы Парижа в знак протеста против политики правительства и беспошлинного импорта с Украины, сообщает радио Europe 1.
Сегодня профсоюзы фермеров проводят акции во французской столице, чтобы оказать давление на власти накануне выставки Салона сельского хозяйства. В частности, по призыву профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) колонна из 50 тракторов проехала по Парижу.
Как заявил пресс-секретарь профсоюза Патрик Легра, "если бы мы не согласились с импортом пшеницы по 100 евро за тонну с Украины или отвратительных цыплят, мы сейчас не наблюдали бы такие катастрофические цены".
Помимо Парижа, фермеры продолжают устраивать акции протеста по всей стране, блокируя трассы и выливая навоз на площадях у префектур.
Согласно опросу, проведенному на этой неделе, 91% французов высказались в их поддержку.
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