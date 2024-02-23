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В Париже продолжаются протесты французских аграриев

Французские фермеры проехали по Парижу на тракторах

0:55
Политика

Десятки тракторов выехали на улицы Парижа в знак протеста против политики правительства и беспошлинного импорта с Украины, сообщает радио Europe 1.

Французские фермеры проехали по Парижу на тракторах
Фото: flickr.com by kees torn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сегодня профсоюзы фермеров проводят акции во французской столице, чтобы оказать давление на власти накануне выставки Салона сельского хозяйства. В частности, по призыву профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) колонна из 50 тракторов проехала по Парижу.

Как заявил пресс-секретарь профсоюза Патрик Легра, "если бы мы не согласились с импортом пшеницы по 100 евро за тонну с Украины или отвратительных цыплят, мы сейчас не наблюдали бы такие катастрофические цены".

Помимо Парижа, фермеры продолжают устраивать акции протеста по всей стране, блокируя трассы и выливая навоз на площадях у префектур.

Согласно опросу, проведенному на этой неделе, 91% французов высказались в их поддержку.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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