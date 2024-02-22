Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России с 1 апреля ужесточат требования к лицензированию автошкол
Владимир Путин полётом на ракетоносце Ту-160М сделал знак Западу
Компот из яблок и кураги: прекрасный витаминный напиток для зимы
Китай готовит приятный сюрприз для россиян к 23 февраля
В России переснимут фильм "Приключения Электроника"
Александр Панкратов-Чёрный рассказал о состоянии своего здоровья: "Не дождётесь"
Бундестаг проголосовал против нового пакета поставок оружия на Украину
На месте взрыва под Киевом нашли листовки против мобилизации на Украине
Врач Вараева назвала семь специй, усиливающих пользу кофе
Медведев назвал Одессу исторически русским городом

Медведев призвал Одессу "вернуться домой"

0:41
Политика

Дмитрий Медведев-заместитель Председателя Совета Безопасности (Владимира Путина) высказался по вопросу защиты прав русскоязычного населения Одессы. Он назвал политику киевского режима по сносу памятников русским историческим деятелям и основателям города недальновидной. Также он назвал Одессу "русским городом" и призвал его "вернуться домой".

Медведев призвал Одессу "вернуться домой"
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин также говорил, что Одесса-это русский город, а на вопрос Такера Карлсона, ограничится ли Россия только теми территориями, которые она контролирует сейчас в ходе СВО, он не дал никакого ответа, что даёт повод говорить о том, что Россия имеет более крупные территориальные претензии к Украине.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Последние материалы
Романсы русских композиторов прозвучат к 125-летию Малого зала консерватории
JAMA Network Open: низкая физическая активность может стать причиной депрессии
Пять салонных процедур, которые нужно успеть сделать до конца февраля
Politico: Запад хочет продолжения сотрудничества с РФ после конфликта на Украине
Раскрыт рецепт домашнего средства для чистки сантехники от налёта
Кандидат в президенты Даванков предложил отзывать мэров через Госуслуги
При сходе лавины в Индии погиб россиянин
Почему современные двигатели автомобилей стали "одноразовыми": эксперты рассказывают о трех причинах
Генштаб ВСУ использует мобилизацию, чтобы заменить военную помощь Запада
Дмитрий Медведев заявил, что жена Навального* ждала его смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников