Медведев назвал Одессу исторически русским городом

Медведев призвал Одессу "вернуться домой"

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Дмитрий Медведев-заместитель Председателя Совета Безопасности (Владимира Путина) высказался по вопросу защиты прав русскоязычного населения Одессы. Он назвал политику киевского режима по сносу памятников русским историческим деятелям и основателям города недальновидной. Также он назвал Одессу "русским городом" и призвал его "вернуться домой".

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин также говорил, что Одесса-это русский город, а на вопрос Такера Карлсона, ограничится ли Россия только теми территориями, которые она контролирует сейчас в ходе СВО, он не дал никакого ответа, что даёт повод говорить о том, что Россия имеет более крупные территориальные претензии к Украине.