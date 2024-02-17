Британская сторона в ходе встречи с вызванным в МИД советником-посланником российского посольства в Лондоне попытался возложить на Москву ответственность за смерть Алексея Навального*

Посольство РФ: Великобритания попыталась обвинить Москву в смерти Навального*

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Британская сторона попыталась возложить ответственность за смерть Алексея Навального на российские власти в ходе встречи с советником-посланником российского посольства в Лондоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeny Feldman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Посольство сообщило, что британцы озвучили предвзятые оценки и попытки обвинений, не имеющие оснований. Официальные представители Москвы также отреагировали на заявления о смерти Навального, отметив их как преждевременные и недопустимые.

МИД РФ призвал к ожиданию окончательных результатов расследования, подчеркнув, что выводы западных лидеров провокационны.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.