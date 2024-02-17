Британская сторона попыталась возложить ответственность за смерть Алексея Навального на российские власти в ходе встречи с советником-посланником российского посольства в Лондоне.
Посольство сообщило, что британцы озвучили предвзятые оценки и попытки обвинений, не имеющие оснований. Официальные представители Москвы также отреагировали на заявления о смерти Навального, отметив их как преждевременные и недопустимые.
МИД РФ призвал к ожиданию окончательных результатов расследования, подчеркнув, что выводы западных лидеров провокационны.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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