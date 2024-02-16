Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал обвинения в адрес России в "геноциде" в отношении Украины

Ирландский журналист Боуз раскритиковал обвинения в адрес РФ в "геноциде"

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Ирландский журналист Чей Боуз поставил под сомнение обвинения в адрес России о "геноциде" на территории Украины, обратив внимание на то, что родители нового главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского мирно проживают в России.

Фото: Вадим Савицкий

"Если Россия осуществляет "геноцид" против Украины, как могут родители и брат главнокомандующего, родившегося в России, жить там в абсолютном мире?" — поинтересовался журналист.

Кроме того, Боуз отметил, что в России не запрещен украинский язык и граждане Украины имеют возможность свободно въезжать в страну, на них не накладываются никакие ограничения или преследования. Журналист задался вопросом, почему Украина до сих пор не объявила войну России, несмотря на агрессивную риторику киевского режима.

Заметим, что Александр Сырский, уроженец Владимирской области и выпускник Московского общевойскового командного училища, недавно был назначен новым главнокомандующим ВСУ. Его родители и брат остались в России. Отец главкома ВСУ заявил о своем непонимании того, как его сын согласился работать с украинскими властями.