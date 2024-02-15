Стоимость восстановления Украины возросла на 75 млрд. долларов по сравнению с прошлым годом

Еврокомиссия: в 2023 году восстановление Украины обойдется в 453 млрд. евро

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

В последней совместной оценке ущерба и потребностей, опубликованной сегодня Украиной, общая стоимость реконструкции и реабилитации Украины в ближайшие десять лет указана сумма в 486 млрд. долларов (452,8 миллиарда евро).

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Год назад та же группа в составе представителей Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН насчитала на 75 миллиардов долларов меньше. По оценкам украинских властей, только в 2024 году потребуется около 15 миллиардов долларов США на поддержку и мобилизацию частного сектора, а также реконструкцию жилья, инфраструктуры, энергетики и транспорта. В данный момент на эти цели недостает около 10 миллиардов.

В докладе подчеркивается, что 452,8 миллиарда евро в течение 10 лет на реабилитацию и реконструкцию включают и климатические меры. Больше всего потребуется на жилье (17% от общего числа), 15% на транспорт, на торговлю и промышленность - 14%, 12% на сельское хозяйство, 10% на энергетику, 9% на соцзащиту и средства к существованию на 7%разминирование огромных площадей.

