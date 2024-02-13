Лидер "Патриотов" заявил, что Шольц пытается втянуть Европу в военный конфликт

Филиппо: Шольц пытается втянуть Европу в военный конфликт

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в социальной сети X (бывший "Твиттер"*), что канцлер Германии Олаф Шольц пытается втянуть европейские страны в военный конфликт, сообщает РИА "Новости".

Фото: kosinsky.eu by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

"Абсолютно сумасшедший! Шольц только что сделал беспрецедентное заявление! Он призывает Европу перейти на полномасштабную военную экономику! Мы больше не живём в мирное время!" — возмутился он высказываниями канцлера ФРГ.

Филиппо также подчеркнул важность ликвидации Североатлантического альянса и Евросоюза для скорейшего наступления мира на Украине.

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2%, и в будущем снижать их не планирует, сообщает ИА Регнум.

"Я полагаю, что все европейские страны альянса станут выполнять эти критерии", — сказал Шольц.

Напомним, что ранее, 22 января, между Францией и Германией в ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе возникли разногласия из-за помощи Украине, так как Берлин требует от Парижа увеличения поддержки Киева.

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