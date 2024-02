"Очередные пирожки": Дмитрий Песков резко высказался о визите Нуланд в Киев

Пресс-секретарь президента РФ выразил обеспокоенность приездом заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину. Об этом он проинформировал в программе "Москва. Кремль. Путин", передаёт RT.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under Department Copyright Information