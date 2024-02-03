"Очередные пирожки": Дмитрий Песков резко высказался о визите Нуланд в Киев

Пресс-секретарь Песков: визиты Нуланд на Украину, как правило, добром не заканчиваются

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ выразил обеспокоенность приездом заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину. Об этом он проинформировал в программе "Москва. Кремль. Путин", передаёт RT.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under Department Copyright Information

Журналист Павел Зарубин попросил пресс-секретаря прокомментировать одно из последних заявлений Нуланд. Речь идет о выступлении американской чиновницы в украинской столице, в ходе которого она пообещала Владимиру Путину "милые сюрпризы на поле боя".

"Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала", — напомнил Дмитрий Песков.

Он добавил, что Вашингтон продолжает сохранять враждебное отношение к России, но Путин знает, что с этим делать.

Скорее всего в свою сумочку "добрая американка" положила не печеньки, а новейшие ракеты. Возможно, рядом с ними лежит приказ об отставке главкома ВСУ — именно ради этого дипломат и отправилась в Незалежную.