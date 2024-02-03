Илон Маск считает, что Байден специально создал миграционный кризис

Илон Маск высказался о намерении Джо Байдена сделать из США однопартийное государство

Миллиардер уверен, что американский президент намеренно создал проблему внутри страны. В частности, имеется ввиду миграционный кризис.

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Илон Маск обвинил Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, надеясь таким образом обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.

"Стратегия Байдена очень проста. Во-первых, впустить в страну как можно больше нелегалов. Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство — однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию", — написал он в соцсети Х*.

Стоит отметить, что нелегальных мигрантов привозят в основном в республиканские штаты. Так власти хотят навредить республиканцам, потому что с мигрантами связаны определённые расходы. Цель Байдена — нагрузить бюджеты штатов содержанием нелегальных мигрантов, чтобы поднять в них уровень преступности, а потом, когда Белый дом устроит им амнистию, они из благодарности проголосуют за Байдена или другого демократа, уменьшив долю голосов за республиканцев в своём штате.

* — бывшая Twitter, заблокированная в РФ.