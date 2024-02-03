Илон Маск считает, что Байден специально создал миграционный кризис

Миллиардер уверен, что американский президент намеренно создал проблему внутри страны. В частности, имеется ввиду миграционный кризис.
Илон Маск обвинил Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, надеясь таким образом обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.
"Стратегия Байдена очень проста. Во-первых, впустить в страну как можно больше нелегалов. Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство — однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию", — написал он в соцсети Х*.
Стоит отметить, что нелегальных мигрантов привозят в основном в республиканские штаты. Так власти хотят навредить республиканцам, потому что с мигрантами связаны определённые расходы. Цель Байдена — нагрузить бюджеты штатов содержанием нелегальных мигрантов, чтобы поднять в них уровень преступности, а потом, когда Белый дом устроит им амнистию, они из благодарности проголосуют за Байдена или другого демократа, уменьшив долю голосов за республиканцев в своём штате.
* — бывшая Twitter, заблокированная в РФ.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.