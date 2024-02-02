Пошла против мужа: Зеленская высказалась против возвращения украинских беженцев

Супруга украинского лидера Елена Зеленская заявила, что нельзя заставлять украинских граждан возвращаться на родину, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Она пояснила, что принудительная депортация беженцев из стран Евросоюза не соответствует "демократическим принципам".
"Большинство наших вынужденных переселенцев не могут возвратиться на родину, потому что их дома больше нет. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений", — высказалась она.
Известно, что сам Владимир Зеленский придерживается противоположного мнения. Совсем недавно он в интервью немецкому телеканалу ARD призвал Запад отдать киевским властям средства, которые должны пойти на поддержку беженцев с Украины.
Эксперты предполагают, что благоверную бывшего комика уже давно готовят как самостоятельный политический проект. Она часто встречается с Алексом Соросом, ее раскручивают в СМИ не менее, чем ранее пиарили её супруга. Теперь новый политик будет продвигать тезис: украинская диаспора и "мир любой ценой".
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