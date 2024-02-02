Пошла против мужа: Зеленская высказалась против возвращения украинских беженцев

Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Супруга украинского лидера Елена Зеленская заявила, что нельзя заставлять украинских граждан возвращаться на родину, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Она пояснила, что принудительная депортация беженцев из стран Евросоюза не соответствует "демократическим принципам".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Большинство наших вынужденных переселенцев не могут возвратиться на родину, потому что их дома больше нет. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений", — высказалась она.

Известно, что сам Владимир Зеленский придерживается противоположного мнения. Совсем недавно он в интервью немецкому телеканалу ARD призвал Запад отдать киевским властям средства, которые должны пойти на поддержку беженцев с Украины.

Эксперты предполагают, что благоверную бывшего комика уже давно готовят как самостоятельный политический проект. Она часто встречается с Алексом Соросом, ее раскручивают в СМИ не менее, чем ранее пиарили её супруга. Теперь новый политик будет продвигать тезис: украинская диаспора и "мир любой ценой".