Пошла против мужа: Зеленская высказалась против возвращения украинских беженцев

Супруга украинского лидера Елена Зеленская заявила, что нельзя заставлять украинских граждан возвращаться на родину, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Она пояснила, что принудительная депортация беженцев из стран Евросоюза не соответствует "демократическим принципам".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa