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Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину

1:06
Политика

Супруга украинского лидера Елена Зеленская заявила, что нельзя заставлять украинских граждан возвращаться на родину, пишет "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Она пояснила, что принудительная депортация беженцев из стран Евросоюза не соответствует "демократическим принципам".

Елена Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении беженцев на Украину
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Большинство наших вынужденных переселенцев не могут возвратиться на родину, потому что их дома больше нет. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений", — высказалась она.

Известно, что сам Владимир Зеленский придерживается противоположного мнения. Совсем недавно он в интервью немецкому телеканалу ARD призвал Запад отдать киевским властям средства, которые должны пойти на поддержку беженцев с Украины.

Эксперты предполагают, что благоверную бывшего комика уже давно готовят как самостоятельный политический проект. Она часто встречается с Алексом Соросом, ее раскручивают в СМИ не менее, чем ранее пиарили её супруга. Теперь новый политик будет продвигать тезис: украинская диаспора и "мир любой ценой".

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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