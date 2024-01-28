Американские СМИ регулярно публикуют статьи о том, что и руководство, и простые граждане США уже устали от Украины, из-за чего финансирование Киева может оборваться вовсе.
Журналистка Моника Шоуолтер в публикации для American Thinker призвала Незалежную отречься от некоторых территорий из-за нежелания украинцев биться за свою страну.
Она добавила, что украинская армия в большей степени мертва, а боеспособная молодёжь уехала за рубеж. Моника также заявила, что Западу не стоит финансировать авантюру Киева, поскольку сами жители страны не желают этого конфликта. Она также предложила лишить киевские власти поддержки Вашингтона из-за гонений на американских представителей СМИ на украинской территории.
"Если они бросают американцев в тюрьму за новости, то, может, пора сократить им помощь и потребовать от властей Украины объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди местной элиты", — резюмировала журналистка.
До этого экс-полковник США Лоуренс Уилкерсон отметил, что даже далекие от реальности американцы осознали, что их страна проиграла в конфликте на Украине. По словам военного, Москва уже победила в противостоянии с Западом. Санкции только сделали российскую экономику сильнее, при этом попытка изолировать Россию потерпела неудачу.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.