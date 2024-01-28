В США сделали шокирующие заявления об Украине и России

AT: Украине следует отдать территории РФ из-за нежелания её граждан воевать

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Американские СМИ регулярно публикуют статьи о том, что и руководство, и простые граждане США уже устали от Украины, из-за чего финансирование Киева может оборваться вовсе.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Журналистка Моника Шоуолтер в публикации для American Thinker призвала Незалежную отречься от некоторых территорий из-за нежелания украинцев биться за свою страну.

Она добавила, что украинская армия в большей степени мертва, а боеспособная молодёжь уехала за рубеж. Моника также заявила, что Западу не стоит финансировать авантюру Киева, поскольку сами жители страны не желают этого конфликта. Она также предложила лишить киевские власти поддержки Вашингтона из-за гонений на американских представителей СМИ на украинской территории.

"Если они бросают американцев в тюрьму за новости, то, может, пора сократить им помощь и потребовать от властей Украины объяснить слухи об огромных состояниях и коррупции среди местной элиты", — резюмировала журналистка.

До этого экс-полковник США Лоуренс Уилкерсон отметил, что даже далекие от реальности американцы осознали, что их страна проиграла в конфликте на Украине. По словам военного, Москва уже победила в противостоянии с Западом. Санкции только сделали российскую экономику сильнее, при этом попытка изолировать Россию потерпела неудачу.