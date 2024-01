В ООН выразили сожаление об ударе ВСУ по Донецку, где погибли 27 мирных жителей

Офпред Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел в комментарии РИА Новости заявила, что сожалеет об ударе украинских военных по Донецку и запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах. Чиновница прокомментировала удар ВСУ по Донецку 21 января и отметила, что в управлении знают об инциденте.

