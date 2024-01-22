В ООН выразили сожаление об ударе ВСУ по Донецку, где погибли 27 мирных жителей

УВКПЧ ООН: сожалеем по поводу удара по Донецку и пытаемся получить информацию

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Офпред Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел в комментарии РИА Новости заявила, что сожалеет об ударе украинских военных по Донецку и запрашивает дополнительную информацию об обстоятельствах. Чиновница прокомментировала удар ВСУ по Донецку 21 января и отметила, что в управлении знают об инциденте.

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"Мы сожалеем о нападении и пытаемся получить больше информации о нем", — сказала она.

До этого, представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что УВКПЧ ООН выполняет задания, которые навязывают хозяева с Запада, и сотрудниками ведомства преимущественно являются представители западных государств. Он также отметил, что в организации игнорируются неоднократные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.

В воскресенье утром ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик в Донецке, в результате погибли 27 человек, еще 20 получили ранения, из них двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести.