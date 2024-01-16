Кличко: Власти Украины притесняют независимые СМИ

Кличко обвинил власти Украины в притеснении независимых СМИ

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сделал заявление о том, что власти Украины ущемляют права независимых СМИ и органов местного самоуправления.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Правоохранительным органам наконец надо прекратить бегать и "кошмарить" по заказу власти неугодных ей политиков и предпринимателей, а расследовать и установить, кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь", — говорится в сообщении Кличко.

Также мэр Киева рассказал, что политические противостояния наносят особый вред имиджу Украины на международной арене, а также разрушают демократические принципы.

Ранее сообщалось о том, что в Германии заявили, что Украине нужно отказаться от идеи вступления в НАТО для достижения мира с Россией. Политолог отметила, что Украина и Запад в настоящее время находятся в худшей переговорной ситуации, чем два года назад.