Кличко: Власти Украины притесняют независимые СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сделал заявление о том, что власти Украины ущемляют права независимых СМИ и органов местного самоуправления.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.