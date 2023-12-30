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Welt: Следующий год станет определяющим для Украины

1:07
Политика

Удары ВКС России по объектам на Украине показали, что ждёт республику в 2024 году, соответствующее заявление сделал военный эксперт Карло Масала.

Welt: Следующий год станет определяющим для Украины
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

В эфире Welt он заявил, что последние атаки ВС РФ были лишь началом, и в следующем году стоит ожидать более серьезных ударов. Эксперт также опроверг сообщение Киева о том, что ВС РФ использовали весь свой ракетный потенциал.

Россия существенно повысила производство ракет, заявил Масала, относительно начала СВО. Также он выразил мнение, что 2024 год покажет, сможет ли ВСУ противостоять России или нет.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины вблизи Крыма. Его обнаружили в северо-западной части акватории Черного моря в 10:00 по московскому времени. Он был уничтожен штатным вооружением ВС РФ. Уничтожение осуществил патрульного катера Черноморского флота.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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