В секторе Газа всё ещё находится небольшое количество россиян. Их немного. Загранпредставительства оказывают им помощь в индивидуальном порядке. Соответствующую информацию приводит директор ситуационно-кризисного центра МИД России Юрий Горлач.
"Либо не получены разрешения соответствующих властей, либо они добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников", — объяснил Горлач.
Также он отметил, что российские заграничные представительства постоянно занимаются мониторингом ситуации, а также оказывают индивидуальную помощь гражданам РФ.
Ранее сообщалось о том, что представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн рассказал о гибели трёх заложников. Они были убиты военными. Инцидент в настоящее время проверяется. Требуется установление того, что именно сработало неправильно, а также понимание того, возможно ли будет в будущем избежать подобного.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.