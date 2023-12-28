В российском МИДе сообщили о том, что из сектора Газа осталось эвакуировать немного россиян

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

В секторе Газа всё ещё находится небольшое количество россиян. Их немного. Загранпредставительства оказывают им помощь в индивидуальном порядке. Соответствующую информацию приводит директор ситуационно-кризисного центра МИД России Юрий Горлач.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

"Либо не получены разрешения соответствующих властей, либо они добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников", — объяснил Горлач.

Также он отметил, что российские заграничные представительства постоянно занимаются мониторингом ситуации, а также оказывают индивидуальную помощь гражданам РФ.

Ранее сообщалось о том, что представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн рассказал о гибели трёх заложников. Они были убиты военными. Инцидент в настоящее время проверяется. Требуется установление того, что именно сработало неправильно, а также понимание того, возможно ли будет в будущем избежать подобного.