В секторе Газа всё ещё находится небольшое количество россиян. Их немного. Загранпредставительства оказывают им помощь в индивидуальном порядке. Соответствующую информацию приводит директор ситуационно-кризисного центра МИД России Юрий Горлач.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.