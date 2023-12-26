Захарова: Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад поставил Сербии ультиматум — "что угодно, только не с Россией". При этом она подчеркнула, что подобное взаимодействие со стороны Запада строилось и с Киевом.

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"Точно так же, как с Украиной, перед Сербией Запад поставил условие, выбор — не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа, а жёсткий выбор — либо с Западом, либо с Россией", — уточнила дипломат, комментируя протесты в Сербии.

При этом она обратила внимание, что теперь выбор формулируется совсем по-другому, то есть, быть только с Западом. Однако, когда в подобные рамки была в своё время загнана Украина, все предостережения игнорировались.