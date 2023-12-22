Конфискация российских активов — угроза для мировой финансовой системы, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.
Он обратил внимание, что затихшая было тема вновь широко обсуждается на Западе.
"Мы видим, что эти дискуссии то интенсифицируются, то затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов постоянно на повестке дня, и в Европе, и в Америке. Тема для нас не приемлема", — заявил представитель Кремля.
По его словам, такой враждебный шаг способен нанести непоправимый вред мировой финансовой системе, "потому что в случае реализации планов это будет очень серьёзный удар по всей системе координат".
Конечно, это не останется без ответа, добавил Песков.
"Те, кто пытается инициировать и будут реализовывать, должны понимать, что РФ никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, будет постоянно реализовывать право на судебное оспаривание. Европейцы и американцы прекрасно это понимают", — пояснил он.
Будут приниматься и симметричные меры. "Если у нас что-то будет конфисковываться, то мы будем смотреть, что будем конфисковать мы. Мы будем незамедлительно это делать", — заверил пресс-секретарь главы государства.
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