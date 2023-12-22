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Песков прокомментировал посягательства на российские активы

1:20
Политика » Власть

Конфискация российских активов — угроза для мировой финансовой системы, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Песков прокомментировал посягательства на российские активы
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Он обратил внимание, что затихшая было тема вновь широко обсуждается на Западе.

"Мы видим, что эти дискуссии то интенсифицируются, то затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов постоянно на повестке дня, и в Европе, и в Америке. Тема для нас не приемлема", — заявил представитель Кремля.

По его словам, такой враждебный шаг способен нанести непоправимый вред мировой финансовой системе, "потому что в случае реализации планов это будет очень серьёзный удар по всей системе координат".

Конечно, это не останется без ответа, добавил Песков.

"Те, кто пытается инициировать и будут реализовывать, должны понимать, что РФ никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, будет постоянно реализовывать право на судебное оспаривание. Европейцы и американцы прекрасно это понимают", — пояснил он.

Будут приниматься и симметричные меры. "Если у нас что-то будет конфисковываться, то мы будем смотреть, что будем конфисковать мы. Мы будем незамедлительно это делать", — заверил пресс-секретарь главы государства.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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