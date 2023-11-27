США сыграли свою роль в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался не разрешенным. Как сообщают РИА Новости, на это указал помощник президента России Юрий Ушаков.
Он также заявил, что на текущем кризисе сказывается политика Вашингтона, который финансово помогал одной стороне и отказывался урегулировать ранее палестинско-израильские отношения.
Ранее в Европе заявили, что США хотят уничтожить Россию, но проигрывают по всем фронтам.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.