США сыграли свою роль в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался не разрешенным. Как сообщают РИА Новости, на это указал помощник президента России Юрий Ушаков.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.