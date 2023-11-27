Ушаков: США повлияли на то, чтобы проблема Палестины не была урегулирована

0:31 Your browser does not support the audio element. Политика

США сыграли свою роль в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался не разрешенным. Как сообщают РИА Новости, на это указал помощник президента России Юрий Ушаков.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Он также заявил, что на текущем кризисе сказывается политика Вашингтона, который финансово помогал одной стороне и отказывался урегулировать ранее палестинско-израильские отношения.

Ранее в Европе заявили, что США хотят уничтожить Россию, но проигрывают по всем фронтам.



