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Сенатор Карасин назвал закрытие КПП Финляндии на границе трагедией

Политика

Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин считает трагедией закрытие КПП Финляндии на границе с РФ. Он подчеркнул, что такой шаг является недружественным актом. Таким образом, по мнению Карасина, Россия должна либо принять ответные меры, либо же перейти к другому характеру отношений с государством.

Сенатор Карасин назвал закрытие КПП Финляндии на границе трагедией
Фото: Creativecommons by by [email protected] is licensed under by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

"Главное здесь не ответ, а то, что это трагедия для двусторонних отношений. Политики, принимающие эти решения, не отдают отчёта в том, что наши дружба и добрососедство были примером для всего Евросоюза, для всего мира", — заметил сенатор Совфеда в беседе с порталом Lenta. ru.

При этом он подчеркнул, что технические моменты ограничений будут отработаны, а российские граждане от закрытий КПП не пострадают. При необходимости страна также готова принять ответные меры.

В противном случае, добавил Карасин, РФ сделает выводы, перейдя к другому характеру отношений со своими соседями. Ведь теперь, когда Финляндия выступает как член НАТО, она, по сути, является недружественной страной.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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