Сенатор Карасин назвал закрытие КПП Финляндии на границе трагедией

Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин считает трагедией закрытие КПП Финляндии на границе с РФ. Он подчеркнул, что такой шаг является недружественным актом. Таким образом, по мнению Карасина, Россия должна либо принять ответные меры, либо же перейти к другому характеру отношений с государством.

"Главное здесь не ответ, а то, что это трагедия для двусторонних отношений. Политики, принимающие эти решения, не отдают отчёта в том, что наши дружба и добрососедство были примером для всего Евросоюза, для всего мира", — заметил сенатор Совфеда в беседе с порталом Lenta. ru.

При этом он подчеркнул, что технические моменты ограничений будут отработаны, а российские граждане от закрытий КПП не пострадают. При необходимости страна также готова принять ответные меры.

В противном случае, добавил Карасин, РФ сделает выводы, перейдя к другому характеру отношений со своими соседями. Ведь теперь, когда Финляндия выступает как член НАТО, она, по сути, является недружественной страной.