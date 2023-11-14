В Госдуме предложили наказывать за развод рублём

В Госдуме предложили обнулить пошлину за бракосочетание, а за развод — наоборот, взимать побольше. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

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Он подготовил и направил на отзыв в российское правительство законопроект, предусматривающий внесение изменений внести в статью 333.26 Налогового кодекса РФ, регламентирующую "прайс" загсов.

В случае одобрения поправок госпошлина за заключение брака, составляющая сейчас 350 рублей, будет отменена, а за его расторжение — увеличена с 650 до 1 200 рублей.

По мнению Даванкова, такой шаг станет важным символическим фактором с точки зрения пропаганды семейных ценностей, при этом не повредит доходам бюджета. "Мы много говорим об укреплении семейных ценностей, о поддержке института брака. Нужно подтверждать это действиями", — заявил он.

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