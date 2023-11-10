Байден поиронизировал над своими падениями во время выступления в штате Иллинойс

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США Джо Байден посмеялся над своими регулярными падениями во время выступления в штате Иллинойс. Как рассказывает телеканал Fox News, американский лидер выступал на встрече с работниками автомобильного профсоюза. В тот самый момент кто-то в зале споткнулся. Услышав это, Байден поинтересовался, всё ли в порядке.

Фото: eer.ru

"Я хочу, чтобы пресса знала: это был не я", — сыронизировал американский лидер.

Напомним, что в СМИ не раз писали о том, что президент США спотыкался и терял равновесие. Например, однажды он споткнулся при попытке подняться на сцену в ходе своего выступления в штате Филадельфия. Подобная ситуация также случилась и в Детройте, когда Байден спускался по трапу самолета.

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