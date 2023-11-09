Медведев: возможности ОПК вышли на невиданный уровень быстрее, чем предполагали

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ вышли на невиданный уровень. Об этом политик рассказал во время посещения полигона Алабино, где он встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка из 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Фото: официальный сайт Правительства России

По словам Медведева, это произошло с окончания Великой Отечественной войны. Причём, подчеркнул политический деятель, случилось это быстрее, чем предполагалось изначально.

"Что касается вооружений… мы будем наращивать. Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень. Надо признаться, скажем прямо, даже быстрее, чем я это предполагал", — заметил Медведев.

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