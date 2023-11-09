Путин провел встречу с Токаевым в Астане

1:24 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Прошедшая встреча между главами государств была пятой за 2023 год.

Фото: kremlin.ru

На переговорах Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, имеют большие перспективы развития в сельском хозяйстве. Как заявил Токаев, товарооборот сельхозпродукции в 2022 году вырос почти на четверть, до $3,6 млрд. Он упомянул, что на долю Казахстана и России приходится 10% пахотных земель и 9% пастбищных и сенокосных мировых зон.

Президент Казахстана также выразил мнение, что государствам нужно координировать усилия для обеспечения продовольственной безопасности.

Владимир Путин, сообщил о заметном расширении использования национальных валют в торговле с Казахстаном. Он отметил рост торговых и инвестиционных обменов с Казахстаном в аграрной сфере и выразил уверенность в том, что они будут увеличиваться и дальше.

Лидеры стран по видеосвязи поучаствуют в заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Костанае. Форум посвящен развитию сельского хозяйства.

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