Your browser does not support the audio element.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления перед участниками военного парада, который состоялся в Ханкенди, заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну 2020 года. По его словам, её могло бы не быть, если бы Армения прислушалась к доводам Баку.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.