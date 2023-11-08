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На параде в Карабахе Алиев заявил об упущенной возможности предотвратить войну

1:42
Политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления перед участниками военного парада, который состоялся в Ханкенди, заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну 2020 года. По его словам, её могло бы не быть, если бы Армения прислушалась к доводам Баку.

На параде в Карабахе Алиев заявил об упущенной возможности предотвратить войну
Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как отметил Алиев, Баку не позволит создать на своей земле второе армянское государство. Однако если переговоры результата не принесут, стране ничего не останется, как применить силу.

«Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались к моим словам, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил, обращаясь к руководству Армении: если вы не уйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя», — подчеркнул глава Азербайджанской республики.

По словам Алиева, приостановление войны в то время было осознанным решением азербайджанской стороны. И это ещё раз показывает проводимый на центральной площади города Ханкенди военный парад.

Следует отметить, что в среду в Азербайджане проходят праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне, которая закончилась поражением Армении. В честь праздника в главном городе Карабаха состоялся военный парад.

Напомним, что армия Азербайджана начала военную операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. Операция проводилась с целью восстановления конституционного строя региона. 

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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