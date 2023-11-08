Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления перед участниками военного парада, который состоялся в Ханкенди, заявил об упущенной возможности Еревана предотвратить войну 2020 года. По его словам, её могло бы не быть, если бы Армения прислушалась к доводам Баку.
Как отметил Алиев, Баку не позволит создать на своей земле второе армянское государство. Однако если переговоры результата не принесут, стране ничего не останется, как применить силу.
«Если бы руководство Армении и некоторые внешние силы, которые в то время и сегодня стоят за ним, прислушались к моим словам, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне. Я неоднократно говорил, обращаясь к руководству Армении: если вы не уйдете с наших земель, то столкнетесь с нами лицом к лицу на поле боя», — подчеркнул глава Азербайджанской республики.
По словам Алиева, приостановление войны в то время было осознанным решением азербайджанской стороны. И это ещё раз показывает проводимый на центральной площади города Ханкенди военный парад.
Следует отметить, что в среду в Азербайджане проходят праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины победы во Второй Карабахской войне, которая закончилась поражением Армении. В честь праздника в главном городе Карабаха состоялся военный парад.
Напомним, что армия Азербайджана начала военную операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября. Операция проводилась с целью восстановления конституционного строя региона.
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