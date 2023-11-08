Лавров: Запад стремится спровоцировать беспорядки в России при помощи санкций

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Западные власти делают попытки с помощью санкций устроить провокацию беспорядков на территории РФ, также они хотят настроить жителей страны против государства. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Фото: er.ru

Лавров заявил, что на Западе ни раз звучали заявления о том, что антироссийские санкции не влияют на граждан страны. Тем не менее, министр выразил мнение, что все ограничения разрабатываются с расчетом на то, что мирные жители будут недовольны сложившимся положением.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что любые утверждения о том, что западные санкции не влияют на гражданское население являются ложью.

"Ровно этим они и занимаются. Повторю еще раз, задачу ставят перед собой — спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти", ― сказал Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что Запад пытается "проучить" Россию с помощью санкций, однако ограничения, могут нанести вред мировой экономике. Он также прогнозирует, что в будущем санкции против РФ не будут сняты.

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