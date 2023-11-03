Глава Дагестана Меликов обратился к жителям республики

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выступил с обращением к землякам и рассказал о финансовой поддержке жителей Палестины.

Фото: Сайт главы Республики Дагестан

Политик заявил о распространении через соцсети призывов устраивать беспорядки. По его словам, провокаторы пытаются вывести молодое поколение на улицы под различными предлогами.

"Призываю всех моих земляков — мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев — не давать манипулировать собой, не становиться послушными куклами в руках тех, кто ответственен за гибель наших ребят в зоне спецоперации и детей Палестины", — заявил Сергей Меликов в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что понимает эмоции земляков. Он напомнил о существовании мирных форм выражения чувств.

"Наши фонды собрали уже более 90 млн рублей. Эта помощь при первой возможности будет доставлена палестинскому народу", — добавил Сергей Меликов.

Также руководитель республики напомнил об ответственности за участие в беспорядках.

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