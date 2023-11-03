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Сенатор Вэнс: часть территории Украины отойдет к России

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Политика

"Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление. Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров", — высказал мнение сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Сенатор Вэнс: часть территории Украины отойдет к России
Фото: Вадим Савицкий

Он также отметил, что заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на линии фронта раскрыли серьезные разногласия в военном корпусе Украины.

Также Вэнс рассказал, что Сенат США одобрит очередную помощь Украине, которая также включает поддержку Израиля и Тайваня, но в настоящее время многие председатели настроены скептически в продолжении этой помощи.

По информации главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за сентябрь потери ВСУ составили более 17 000 человек, а также свыше 2700 единиц вооружений.

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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