Сенатор Вэнс: часть территории Украины отойдет к России

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

"Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его окружения оказывают ему сопротивление. Конфликт должен закончиться контролем России над украинской территорией и урегулированием путем переговоров", — высказал мнение сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: Вадим Савицкий

Он также отметил, что заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на линии фронта раскрыли серьезные разногласия в военном корпусе Украины.

Также Вэнс рассказал, что Сенат США одобрит очередную помощь Украине, которая также включает поддержку Израиля и Тайваня, но в настоящее время многие председатели настроены скептически в продолжении этой помощи.

По информации главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за сентябрь потери ВСУ составили более 17 000 человек, а также свыше 2700 единиц вооружений.

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