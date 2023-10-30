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Политолог Ярошенко: Китай не станет поддерживать "формулу мира" Зеленского

1:21
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира" Китаю по призыву западных союзников, однако инициатива не была принята властями КНР, так как она не соответствовала интересам страны. Об этом сообщил политолог Алексей Ярошенко.

Политолог Ярошенко: Китай не станет поддерживать "формулу мира" Зеленского
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Зеленский надеялся, что Китай будет обсуждать "формулу мира" на Мальте во время встречи, посвящённой этой инициативе. Однако представители Китая не появились на мероприятии.

"То, что Зеленский носится с "формулой мира", это укладывается в одно из правил, которое сформулировал ещё несколько тысяч лет назад Сунь-цзы в своей книжке "Искусство войны". Одно из главных правил — сначала пытаться разбить союз за врага и только потом начинать войну", — объяснил Ярошенко в беседе с Телеканалом "360".

Специалист утверждает, что киевский лидер столкнулся с влиянием западных кураторов, которые внушили ему, что "формула мира" поможет перетянуть Китай на свою сторону. Однако Пекин не реагирует на эту инициативу, так как она не соответствует их геополитическим интересам.

Политолог отмечает, что в международных отношениях не существует постоянных "друзей", а каждая страна действует в соответствии со своими национальными интересами. 

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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