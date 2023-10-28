Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, выразил мнение, что Запад непреднамеренно культивировал более напористую и независимую Украину, что вызывает беспокойство у западных стран. Об этом Лавров заявил в интервью корреспонденту БелТА.
Страх, который испытывает Запад, приписывается президенту Украины Владимиру Зеленскому, который все чаще предъявляет требования к Европе и Соединенным Штатам, проявляя при этом большую независимость. Лавров предположил, что Запад начинает осознавать последствия своего влияния на Украину, поскольку Зеленский и его соратники менее склонны уступать внешнему давлению и более решительно высказывают свои претензии.
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