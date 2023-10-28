Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, выразил мнение, что Запад непреднамеренно культивировал более напористую и независимую Украину, что вызывает беспокойство у западных стран. Об этом Лавров заявил в интервью корреспонденту БелТА.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Страх, который испытывает Запад, приписывается президенту Украины Владимиру Зеленскому, который все чаще предъявляет требования к Европе и Соединенным Штатам, проявляя при этом большую независимость. Лавров предположил, что Запад начинает осознавать последствия своего влияния на Украину, поскольку Зеленский и его соратники менее склонны уступать внешнему давлению и более решительно высказывают свои претензии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Сергей Лавров: "Меня глаза Запада не интересуют вообще" | Интервью Би-би-си