Владимир Путин отправляется в Китай на форум "Один пояс — один путь"

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин направляется в Китай с двухдневным визитом.

Фото: Openverse

В Пекине российский лидер примет участие в международном форуме "Один пояс — один путь" и проведёт несколько двусторонних встреч. Эта концепция была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов, к которой уже присоединились более 150 государств и 30 международных организаций, сообщает ТАСС.

Президент России также участвовал в предыдущих подобных встречах в 2017 и 2019 годах. Основные темы мероприятия включают в себя продвижение цифровой экономики, укрепление инфраструктурных связей, углубление международного торгово-экономического сотрудничества, а также региональное и морское взаимодействие.

По приглашению Си Цзиньпина Владимир Путин станет главным гостем форума, в котором участвуют, по предварительным данным, 23 лидера.

Как ранее же мы писали, Дональд Трамп озвучил воспоминания, что у него были хорошие отношения с президентом РФ в бытность самого Трампа главой Белого дома.

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